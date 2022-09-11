恩恩案國賠遭新北市政府認定不成立，恩恩爸受訪痛批市府無恥、打官腔，新北市長侯友宜今回應，「尊重家屬心情」；此案監察院也立案調查中，擬約詢新北市副市長，被問到侯友宜是否也該被列為約詢對象，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，市長才是防疫最高指揮官，侯應出面說清楚，才是所社會期待看到有擔當的人，而非推給屬下，稱一切都是按照程序處理，直言「爭議到今天演變成失控的危機處理，侯無法推卸責任。」

對於恩恩案，林佳龍表示，侯市長變來變去，之前說「感同身受」，恩恩家人當然無法不能接受，這是侵犯受害人的心情；現在又講尊重別人感受，都是很沒有溫度同理心的言論，現在市府認定國賠不成立，恩恩爸會提起司法訴訟，監察院也在調查，我們就讓真相能夠呈現。

林佳龍認為，恩恩爸要的只是釐清真相，不要再有人因為這些疏失成為另外一個恩恩，並敬佩恩恩爸在面對資訊與聲量不對等的情況下，仍堅持要為恩恩找到真相，目的是為了能夠告慰恩恩在天之靈，「有血有肉的人，應該盡量地讓恩恩爸訴求能夠得到實現」。若他擔任新北市長一定會成立調查小組，公布所有資料，避免同樣的人再受害。