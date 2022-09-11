慈濟執行長曝疫苗採購秘辛 柯文哲怒轟「最痛恨的事」：對陳時中很不能原諒

對於慈濟基金會執行長顏博文昨 （10）日接受媒體專訪，首度透露疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻的秘辛，台北市長柯文哲今（11）日受訪表示，「這也是我一直對陳時中很不能原諒的地方」，當時採購疫苗，不要說慈濟，台北市政府也有要申請看看，在疫情最嚴重的時候，為了護航高端疫苗，擋BNT進來，「這是我最痛恨的事情」。

慈濟基金會去年與台積電及永齡基金會共同捐贈1500劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文昨天接受媒體專訪，首度透露疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻的秘辛，告訴他「買不到的，不要浪費力氣」。

對此，陳時中今天受訪時表示，「我沒有去阻擋，怎麼會有阻擋」。至於「復必泰」布條被要求拆除，他說，細節他不清楚，但「我們歡迎都來不及了，只有大包裝換小包裝的問題 」。

台北市長柯文哲今受訪表示，「這也是我一直對陳時中很不能原諒的地方」，當時採購疫苗，不要說慈濟，台北市政府也有要申請看看，在疫情最嚴重的時候，為了護航高端疫苗，擋BNT進來，「這是我最痛恨的事情」。

柯文哲也說，顏博文是一個很客氣的人，以前是科技廠大老闆，去做慈濟志工，當年要不是證嚴上人，疫苗還是進不來！政治是有最基本的道德良心，「不能怪我今天為什麼會對某些人這麼討厭，不是沒有原因的！」