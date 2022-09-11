桃園1名男子不滿與前女友分手，竟要求方5月的每周2要和他到旅館發生性行為，否則就殺了前女友全家，女方嚇得2度前往旅館，遭男子硬上2次，男子還懇求法官從輕量刑，但法官認為男子犯行無任何減輕刑責的理由，依強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑伍5年。

根據判決書指出，桃園1名男子因為不滿前女友說要分手，於110年3月到5月間，對女方恐嚇「從現在開始妳只能聽我的，5月份每個禮拜2妳就是陪我去旅館，沒有做到，我就直接殺了妳，什麼話都不用說」、「我要把妳帶來我身邊，若妳不要我們就一起死」、「我明天會讓妳老公先死，在讓妳死」，前女友心生畏懼，於5月時2度前往旅館，被迫與男子發生2次性行為。

男子坦承犯案，他表示和女方為前男女朋友關係，他因為和女方分手一時失慮才出言恐嚇對方、強迫女方與他發生性行為等，也與女方調解完畢，希望法官能輕判。

法官認為，男子明知女方為已婚之人，竟不滿女方停止婚外情、回歸婚姻家庭等，萌生報復之心，不斷恐嚇女方及女方老公生命安全，強迫女方與他發生性行為，讓女方身心飽受煎熬與恐懼，雖然調解成立，但男子並無任何可以憫恕之處，故依強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑5年。