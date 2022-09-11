年底的九合一大選倒數不到三個月，「首都」更是兵家必爭之地，「三腳督」選情愈發白熱化。而《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日就曝光了近期內3個機構對首都之戰做出的民調，同時更大膽預測「台北市一定會發生棄保」。對此，媒體人逆風的烏鴉今（11）日就表示「一定會發生棄保」其實是廢話，更直言重點在「規模大小」，引發討論。

逆風的烏鴉在臉書上表示，吳子嘉引用了國民黨、自由時報和TVBS三份民調，說今年年底選舉「一定會發生棄保」。他還另外下了個結論，說如果黃珊珊拿超過26%的選票，蔣萬安就會落選。逆風的烏鴉坦言「吳子嘉的這兩個分析，第一是是廢話，第二個不成立」，逆風的烏鴉接著說，所謂的「棄保」，其實是「策略性投票」的一種。通常只要在複數選區或者單一選區裡有3個以上的候選人，就幾乎一定會有策略性投票的發生，只是規模大小而已。1994、1998年的台北市長選舉，都有棄保也就是策略性投票發生，但結果卻完全不同，「原因為何？規模大小不同」。

所以逆風的烏鴉認為「吳子嘉說一定有會棄保，說了等於沒說，重點應該在規模大小」。吳子嘉說黃珊珊支持率如果超過26%，蔣萬安就會落選；26%的基本假設，我猜是從1994年的得票而來：那一年三腳督的情況下，陳水扁大概拿到44%，趙少康30%，黃大洲26%，陳水扁勝出。逆風的烏鴉直言，1994年的情況很難拿來和現在相比。當年陳水扁的得票率，其實是超過民進黨基本盤的；現在國民黨的基本盤，也不會是當年的趙少康加上黃大洲。所以26%這個數字，當然也就不會成立。

逆風的烏鴉指出，問題的核心應該是「如果三人得票平均，對誰比較有利」，或者「如果發生大規模棄保，對誰有利」。截至目前為止，這兩個核心問題的討論都沒有具體結論；沒有具體結論的原因，就在於現在已經很難定義黃珊珊的支持率到底是哪來的。逆風的烏鴉坦言，「這也就牽連一但大規模的棄保發生，到底對誰有利了」。

最後逆風的烏鴉表示，從過去台北市長的選舉歷史看，關於棄保曾發生四種情況。1994棄保情況不明顯，民進黨得利；1998年棄王保馬，國民黨得利；2006棄宋，國民黨和民進黨誰得利很難說。2018年棄姚保柯，但沒有全面發生棄保，對柯有利。逆風的烏鴉也強調，「黃珊珊的26趴會讓人落選的說法未必不成立，但到底會讓誰落選，很難說」。