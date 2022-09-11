為表彰具高度競爭力之新北在地企業，新北市經發局主辦第一屆「新北企業精典獎」，邀請設籍新北市、財務條件符合近三年內至少兩年獲利之企業踴躍報名，期盼典範以及學習標竿企業的選拔，可以鼓勵優質企業深耕新北，持續帶動新北市產業發展。裕隆集團重視企業ESG永續發展，公司治理再傳捷報，裕隆集團旗下設籍新北市三家子公司榮獲第一屆「新北企業精典獎」肯定。南亞科(2408)也榮獲「精典非凡企業獎」、「創新研發獎」、「投資貢獻獎」三項大獎，同時獲得「新北企業女傑獎」個人暨企業類別等多項殊榮。

裕隆集團重視企業ESG永續發展，公司治理再傳捷報。裕隆集團旗下設籍新北市三家子公司榮獲第一屆「新北企業精典獎」肯定，裕隆集團金融水平事業體的行冠企業榮獲「優質潛力企業獎」；集團旗下裕隆(2201)汽車轉投資營建事業的裕隆建設，以及裕融企業轉投資汽車金融水平事業的裕富數位資融榮獲「潛力企業獎」肯定。裕隆建設、行冠企業、裕富數位資融三家企業以創新經營與穩定獲利成長，展現企業發展潛力，成為新一代的獲利小金雞，帶動裕隆集團在移動生活事業佈局的創新動能。

裕富數位資融為裕隆集團旗下裕融企業(9941)百分之百持股子公司，是裕隆集團在金融水平事業體的新興事業公司，主要從事機車、重機、商品先買後付（BNPL-Buy Now Pay Later）等分期業務。行冠企業隸屬裕隆集團金融水平事業體，為台灣唯一汽車全價值鏈的用車後服務平台，行冠企業旗下包含四家子公司(祥碩／行快／行將／慶通)，橫向整合汽車水平周邊業務，以「行遍天下」為公司品牌的核心精神，涵蓋汽車移動服務四大主軸，包括客服、急修拖吊、汽車零配件銷售、二手車拍賣、銷售認證及保修服務加盟通路，持續結合跨界聯盟與保修通路營運創新模式，提供消費者完善便利安全的用車服務體驗。裕隆建設為裕隆集團旗下裕隆汽車(2201)轉投資，百分之百投資持股之子公司，前身為裕元開發建設，目前主要投入即將在2023年開幕的裕隆城商場開發案。

南亞科技也榮獲由新北市政府經濟發展局主辦的首屆「新北企業精典獎」，獲頒「精典非凡企業獎」、「創新研發獎」、「投資貢獻獎」三項大獎，同時獲得「新北企業女傑獎」個人暨企業類別等多項殊榮，肯定公司長期深耕新北與在地互惠共榮，以及建立多元平權友善職場的努力。

南亞科蘇林慶執行副總經理表示，DRAM是所有電子產品智慧化的關鍵元件，是半導體產業極為重要的一環，廣泛應用在智慧手機、個人電腦、伺服器、雲端數據中心等各個領域，隨著AI、大數據、5G、自駕車及物聯網的需求增加，將持續帶動DRAM應用的多元化以及增加DRAM使用量。

南亞科以「創新」為基石，透過蓄積豐富的研發經驗及培育優秀的技術團隊，成功轉型邁入創新研發、技術自主的時代，公司自主研發的DRAM技術10奈米級第一代1A技術及產品將於今年年底前量產，第二代1B技術及產品目前已進入試產，同時也展開第三代1C技術以及EUV技術研發工作。南亞科技未來將持續創新研發，培育DRAM關鍵技術人才。

榮獲首屆「新北企業女傑獎」的工業工程處王心萍處長，自1996年加入南亞科技為當年少數的女性工程師，現在則為表現傑出的女性主管，她表示:「南亞科技是個重視人才培育與發展，致力打造性別友善的樂活職場。期許自己的經驗分享可協助更多女性同仁找到自身優勢，我也會持續與團隊以突破創新的觀念，建立平權包容的工作環境，與南亞科技共同成長。」