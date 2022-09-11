衛福部日前限縮清冠一號公費使用對象引發民怨，外傳民進黨台北市長候選人陳時中為此夜會疫情中心指揮官王必勝。陳時中今天下午強調，他已離開衛福部，不會也不能干涉衛福部的政策。至於台北市長柯文哲指他護航高端，陳時中反嗆柯文哲，「講這種話的人自己要去反省」。

針對清冠一號使用的政策，陳時中今天下午出席中醫師後援會成立大會時表示，他已經離開衛生福利部，他不會也不能去干擾或是干涉衛福部的醫療政策，跟相關醫療同仁任何的談話，也不會去直接指涉到任何政策的本身。

但是，他說，對於精神面，對於中醫師的關懷，對人民健康的關懷，我們是不變的，想法也是一致的，他在衛福部多年來跟同仁的溝通，大家都明白，「我對人民的健康是放在第一位的思考」 。

媒體追問，與王必勝的見面雙方有聊到清冠一號嗎？他說，沒有聊到清冠一號，是聊到所有的醫療政策應該以人為本。至於兩人見面的時間點是什麼時候？是最近嗎？陳時中表示，不是最近，「是已經很久了吧！」他也要澄清，自己沒有為了單一的政策、個別的政策，跟衛福部裡面的同仁來做討論。

對於柯文哲痛批陳時中，政府在疫情最嚴重的時候，為了護航高端疫苗，擋BNT疫苗進來，「這是我最痛的事情」。對此，陳時中表示，「講這種話的人自己要去反省」，高端我們購買500萬劑，BNT購買1500萬劑，現在兩個都進來的了，BNT舊的1500萬劑都用完了，高端也用了300萬劑，互相是不可取代的。