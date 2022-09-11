九合一選戰倒數，新竹市選情同樣呈現藍綠白「三腳督」，國民黨參選人林耕仁對上民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安。民進黨立法院黨團總召柯建銘今（11日）三問林耕仁、三問高虹安，他強調，選舉是一種價值的選擇，這一票投下去，代表選民對未來的期待，對自己負責對下一代負責，林智堅在這一次選戰中絕不會缺席的，會並肩而戰，請大家拭目以待！

柯建銘今（11日）透過臉書表示，林耕仁6任24年的市議員、非專業議員、卻專業從商。開環保公司議員成副業，較像「生意仁」，只是空談他是香山、他了解香山，香山非支持他不可？

柯建銘三問林耕仁，24年來你替香山爭取了什麼重大建設？或是因你的努力香山才改變？選民看到的是你的作為，非你是香山人，香山就是你的禁臠，外人勿入的。

此外，民眾黨主席柯文哲昨到香山替高虹安站台，柯建銘說，選舉要出於理想、抱負、及對城市願景的熱愛，如只為柯P選總統作嫁、當墊腳石、匆匆成軍、空降、博聲量、扮網紅，終究難成其大的。高委員之苦衷、難為，不難理解。

他也三問高虹安，昨日柯P亦來香山辦座談會對尬，難有火花，不妨去考察林智堅與沈慧虹在香山之建設，這樣比較有整體概念，否則新竹市永遠是妳的異鄉。再者，今日柯P又到苗栗與鍾東錦合體，與去年跟顏寬恒合體有異曲同工之妙，這些人將是高委員你的同列戰友？

第三問柯P在台北採取「對立口水」的城市治理，你將來要如何向新竹市民論述中央與地方大合作大建設？柯建銘強調，三大問題是高委員目前需面對的課題，也是有智慧、理性的新竹市民要拷問妳的，不是嗎？莫讓市民「笑問客從何處來？」

柯建銘最後強調，選舉是一種價值的選擇，這一票投下去，代表選民對未來的期待，對自己負責，對下一代負責。要選就選最優秀、最專業的沈慧虹，我相信新竹市民的睿智。林智堅與他一樣關心新竹故鄉的發展，已成志業。他在這一次選戰中絕不會缺席的，會並肩而戰，請大家拭目以待！