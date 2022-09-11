BELLAVITA寶麗廣塲，打造和風之旅（BELLAVITA提供）

BELLAVITA寶麗廣塲13周年慶，將於9月12日至9月25日開跑，BELLAVITA的中庭也首度以日式風格打造和風庭院。古都風情的石板小徑與拱橋，竹影婆娑、松樹拿彎，演譯寧靜蒼古的禪風，傳統的木製穿廊與屋簷，穿廊兩端並設置榻榻米，提供休憩空間，而造景中央的池塘裡，能看到錦鯉悠游，寓意吉祥長壽，為到此一遊的貴賓添好運。（中庭日式庭院開放日期至9月25日）

另位於兩側的茶屋，其中「白鬍子霜淇淋」提供濃郁的北海道牛乳霜淇淋，有奶酥界愛馬仕美譽的「正面奶酥」，以熱騰騰的吐司搭配手工奶酥醬，外酥內軟，亦將推出BELLAVITA獨家限定京都抹茶口味。

BELLAVITA寶麗廣塲13周年慶期間，當日於全館消費累計達門檻，即可兌換好禮，滿5萬元贈Nachtmann貴族熱飲馬克杯乙件，或 finestone cafe & jewelry雙人自助餐乙份，或會員點數166點；滿15萬元：贈日本柳宗理雙網紋鐵炒鍋乙件，或厲家菜御膳料理雙人套餐乙份，或會員點數500點；最高滿100萬元：贈日勝生加賀屋國際溫泉飯店園景半露天風呂套房1泊1食乙份，或L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳4人套餐乙份，或會員點數3500點。