連假期間，許多人會和家人或是三五好友齊聚小酌，不過一旦喝開，隔天要面對的就是惱人的宿醉問題，對此，婦產科醫師張瑜芹在臉書粉專PO文指出，沒有方式可以真的解決宿醉，但可藉由多喝水緩解酒精造成的脫水；若真的要飲用，開喝時應留意3件事。

張瑜芹表示，許多人在小酌過後，醒來的第一件事就是上網搜尋如何一解宿醉，遺憾的是，除了多喝水可以緩和酒精造成的脫水問題，以及加速代謝酒精，其他大部分偏方，例如：喝蜂蜜水、濃茶、咖啡等，都沒有科學依據。

張瑜芹指出，不想宿醉，最好的辦法就是不要飲酒，況且喝酒還會造成許多風險跟危害，包括：損傷肝腎、加劇痛風、損害大腦與神經系統、損害消化系統、降低性功能、影響胎兒發育、增加心血管疾病罹患機率和罹癌風險。

若真的非喝不可，張瑜芹提醒務必理性飲酒，並留意3件事，首先，在飲酒前先吃富含蛋白質的食物或喝點牛奶；其次是在開喝時淺酌慢飲；飲酒後則應多喝水、多休息，避免馬上洗澡和運動。

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