成功國小三年級生今年將牛犁歌陣文化納入課程中，學習製作牛頭並了解其文化來源。（羅士哲提供／李俊淇台南傳真）

台南市西港區東竹林保安宮牛犁歌陣傳承至今有200多年，陣頭中主要的「角」和「旦」，都由當地的小男孩來擔任，且「旦」由男孩反串也是最大特色所在，因人口流失，生育率降低，招募小男童遇到困難，保安宮去年首次主動提案與成功國小應屆畢業生合作，今年更將觸角向下延伸到國小三年級，希望能傳承珍貴地方特色文化。

東竹林保安宮說， 陣頭其分為後棚音樂及前棚部分，目前後棚成員平均年齡65歲，前棚部分100多年來都是由10來歲的小男生扮演角與反串旦，但目前已經很難招募到新血，怕文化有了斷層，才想到將觸角伸向校園。

指導老師羅士哲表示，去年曾在成功國小學校教授六年級生，但目前都已經畢業，因課業壓力問題學生也都無法再學習，今年將目標鎖定在小學三年級生，除了身材小比較符合傳統標準，未來也有機會能夠前往西港刈香，讓他們人生有不一樣的體驗。

羅解釋，去年才剛執行該項目，除教學外，詞譜與教材的收集也同步進行，如今讓更低年級的學生提早接觸，除了對在地特色文化能夠體驗學習，未來能參加表演更是能提高學生的學習興趣。

西港區公所表示，為了傳承地方特色藝陣文化，將西港刈鄉的藝陣納入學校課程，除了讓學生了解西港刈香由來，並學習藝陣加以練習，由教育將在地文化加以保存，避免庶民自組的藝陣將在環境的變遷中而消失不見，這也是需要保護的無形文化資產。