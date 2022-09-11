中秋連假結束，台北晶華酒店「晶華美食到你家」美食外帶外送平台要為收假上班的朋友們創造動力，9月11日晚間6點起至9月13日晚間6點盛大推出「收『價』開工優惠」，紅燒筍絲腿庫、蜜汁波蘿咕咾肉、剝皮辣椒雞燴飯等多款五星獨享餐特價199元，常溫麵點禮盒、柏麗廳平日晚晚餐、以及晶華酒店豪華客房住宿則以買一送一的5折優惠再殺一波，購買中、西、日式四人分享餐享75折，再加送價值780元的流沙千層酥，延續中秋佳節歡聚的氛圍，繼續用美食和城市假期犒賞自己與親友。

「晶華美食到你家」的「收『價』開工優惠」專區共有17個外帶、內用以及住房品項可供選購，買一送一的內容包括有4,999元入住豪華客房、6,999元入住雲天露臺客房三天兩夜，1,580元享用栢麗廳週一到週四晚間8點入場的晚晚餐兩客，以及常溫的府城肉燥、干貝雞絲麵、剝皮辣椒雞麵、海鮮叻沙麵禮盒、和流沙千層酥。

以優惠價宴饗饕客的則有紅燒筍絲腿庫、蜜汁波蘿咕咾肉、剝皮辣椒雞、天府豆瓣鮮魚、紅燒牛腩等五款燴炒飯，價格從320元降至199元。內含瑤柱芽白燉雞湯、塔香三杯中卷、醬香老滷蹄花、鹹香蟹粉海鮮豆腐煲以及野菇韭黃伊府麵的「小家庭中式分享餐」，集合刺身盛合、散壽司盛合、海老天婦羅、時令鮮魚味噌湯以及牛肉壽喜燒的「好友日式分享餐」，加上有清爽開胃的凱薩沙拉、軟嫩入味的勃根地紅酒牛肉、茄汁燉雞，配上經典蘑菇濃湯、以及蒜香海鮮義大利麵的「度假風格西式分享餐」，都從原價2,080元降至1,580元任君點用。

晶華酒店表示，購買上述品項除住房以及柏麗廳晚晚餐之外，皆可累積並使用「點食成晶」點數，每30元累積一點、並可兌換下次消費一元，參加「點食成晶」APP會員累點計畫請至APP Store搜尋「晶華會」下載。