金管會規定虛擬通貨平台業者必須提報洗錢防制法令遵循聲明，自法規發布至今到9月底滿周年，依據金管會公開資料，計有24家業者完成聲明程序，其中多家為海外註冊公司，亦有不做新台幣生意的跨國交易所，一樣必須主動提報。

麒點科技（Kronos Research）孵育的WOO Network，聚焦於造市、套利、CTA 和高頻交易（HFT），在全球加密貨幣交易所的日均交易量約為5億～100億美元，歷史總交易量超過2,400億USDT。公司方近日宣布，已以「萃科科技股份有限公司」名目完成洗錢防制法令遵循聲明，是金管會發布的名單中，成功完成聲明的跨國交易所。

依據110年9月30日公布的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條第1項，加密幣交易業者和服務商都必須辦理前項聲明，在法令公布後的第一波有16家業者提出，金管會經過3個月的審核，只有3家業者完成。及至目前已將近滿周年，金管會截至9/2的公布資料，已有24家業者完成，金管會近乎達成原先的目標，主要是有提供新台幣交易的虛擬通貨業者。

WOO Network 宣稱為全球前十大加密貨幣交易平台，目前和Avalanche、Binance、Crypto.com、Cardano、NEAR等20多家國際業者為合作夥伴。承繼其母公司麒點科技把技術團隊設立在台灣，客戶和業務均面向國際。該公司認為，幾十年來，台灣金融業受到高度監管，對於洗錢有關的資金流入持謹慎態度。

WOO Network 法務長Chloe Tsai表示，完成法遵聲明意味著公司所提供的服務，從加密貨幣到法定貨幣的兌換、加密貨幣和加密貨幣之間的兌換、加密貨幣的轉移或管理加密貨幣，以及加密貨幣的發行完全符合台灣法律規定的防制洗錢措施。

Chloe也表明，將據此次聲明通過，積極與台灣銀行業合作，期望能為用戶開啟法幣出入金的管道。未來也希望能與更多金融機構展開更多合作機會，為用戶帶來更多元的服務。