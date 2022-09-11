九合一選戰倒數，新竹市選情同樣呈現藍綠白「三腳督」，國民黨參選人林耕仁對上民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安。民進黨立法院黨團總召柯建銘今（11日）表示，「有感於秋節月圓人團結，我們有責任把新竹交給最優秀的人！」香山區有新竹「民主聖地」之稱，新竹歷史的軌跡顯示，香山區贏大選必贏，豈可不拚，月圓人團結，最後結局必圓滿成功，再創新竹光榮！

柯建銘透過臉書表示，昨天上午民進黨市長參選人沈慧虹與香山區市議員參選人林盈徹成立香山競選總部。最高興的是香山區三分之二的里長都參加，給予鼓勵與支持。選擇中秋節成立競總，有時空選戰意義。

他說，香山土地占新竹市一半，在城區邊緣接近竹南，人口7.8萬，占新竹市18％。好山好水，夕陽西下的海景有新竹八景之稱。除農漁業之外，中小企業工廠匯集，民風純樸，富正義感，堅守本土精神、台灣價值。從黨外時期肇始，KMT在香山履吞敗果，民進黨成立之後，香山已成「鐵票區」，故有「民主聖地」之稱。

柯建銘說，每次到香山都油然感恩香山人對我的支持，選6次立委香山皆大贏，2016年選舉個人得票數還多於KMT鄭正鈐加時力邱顯智的總得票數。林智堅2014、2018在香山故鄉也大贏。

柯建銘表示，從黨外時期香山有吳秋穀從事農民運動及基層耕耘，在香山當上第一位黨外市議員及第一位民進黨市議員。1994後交棒給林漢淇議員，連當五屆共20年。2014年由漢淇的兒子林盈徹克紹其裘當選議員，繼續耕耘。可惜2018年因為提名策略錯誤，不幸落選。林盈徹今捲土重來，父子兩代過去24年替民進黨守住香山，「還盈徹一個公道」是今天香山競選總部成立的共同心聲與懇託。

他說，過去長期KMT執政下，漠視香山，從無建設。2014年林智堅從故鄉香山南港出發，建設繁榮大香山，是天職、是心願，8年來把香山完全改變成了宜居、休閒、健康的地方副都心，年輕人進入，繁華活力再現。

柯建銘強調，開闢公道三道路、三姓橋路、茄東路向東延伸新竹、串連竹苗自行車道、整建青春草原、整修17公里海岸線、興建賞蟹步道、建那魯灣園區、華德福實驗學校、香山行政大樓、親子館、香山綜合休閒運動館不勝枚舉。只有香山子弟林智堅用心回饋鄉里，才有香山史上最多建設，這些都是林智堅市長與沈慧虹副市長共同努力拼出來的成果，不是天上掉下來的。昨天沈慧虹提出對香山未來客雅大道向東延伸、香山生活綠帶，更有教育、休閒運動、景觀、交通等設施加強等，這是融入土地的、實質熱愛的作為。