人氣網美醫師「綠肥兒」畢業於陽明交通大學，不只擁有天使級臉孔，白袍下更擁有超凶狠的身材，從學生時就屢次登上PTT表特版；平時綠肥兒樂於在社群分享生活點滴，不久前參觀計程車博物館，便曬出美胸清涼照供人觀賞，近日她曝光上月到台東看熱氣球的旅遊照，白皙美照成了鹿野高台最美的風景。

綠肥兒5日在台東鹿野高台打卡並曬出多張美照，畫面中，可見她側身仰頭，樣貌膚白貌美，以背景一顆顆卡通熱氣球擺拍，而綠肥兒穿著黑白格紋上衣，胸前白皙又飽滿的雙峰，從上帝視角俯瞰相當雄偉，腰間還露出螞蟻腰以及雪白肌膚，而在下一秒又轉為正面部位，不只雪肌養眼，表情嘟起嘴來無比嬌俏。

綠肥兒曬出去台東觀賞熱氣球的美照。(圖/綠肥兒 IG)

綠肥兒在文中感嘆：「值班生活久了之後，開始可以一點點的聲音就快速跳起來（主要是公務機的聲音），所以才有機會可以看到早上場的熱氣球，也算意外收穫吧」，她也拍下多張台東熱氣球的現場影片，忍不住表示：「最近的生活諸事不順，感覺做什麼都犯沖，我覺得我好需要溫暖的陽光，以及投入大自然的懷抱」。

綠肥兒正面嘟嘴的模樣，讓粉絲看得嘴角失守。(圖/綠肥兒 IG)

網友看完她的貼文和照片後，紛紛發表心得：「妳比Kitty貓還白耶」、「很大哦。。。熱氣球」、「美景跟美食總能療癒心靈」、「原諒我第一眼只看到熱氣球」、「聽說常PO照可以事事順心如意，IG有很多溫暖」、「這麼多吉祥物在看妳的好身材」、「來找我吧我是你的大太陽」、「天啊我看到什麼囉，也太美啦」。