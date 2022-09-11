政府幫付頭期款？前立委鄭寶清脫黨參選桃園市長，遭民進黨開除黨籍後現力爭中間選民認同，他喊出「青年有房住，購屋頭期款政府幫你扛」搶攻年輕選票，設置「青年購屋基⾦」，⽤容積來換住宅，⽤租⾦來繳房貸，從而達成「互利共享」的三贏局面，喊出「下代子孫才有幸福美滿機會」。

鄭寶清今(11日)在臉書發文談政見「青年有房住，購屋頭期款政府幫你扛」，他指出，「現在年輕⼈⽣活最⼤的問題是買不起房住，租房⼦⼜花掉薪⽔將近三⾄四成的開銷，因此不敢結婚、⽣⼩孩，這是我們國家進步發展的重⼤障礙與隱憂！寶清是窮孩⼦出⾝，16個兄弟姐妹的⼤家庭環境共同⽣活，讀⼤學的學費、⽣活費都是靠努⼒打⼯所賺來的錢來加以⽀應，所以特別感同深受沒有⾃⼰房⼦的『流浪客』，是如何地無奈與痛苦！」

他表示，「寶清參選桃園市⻑，就是要來幫忙年輕⼈解決住的問題，要讓⼤家都能夠買得起房⼦來居住⽣活。我主張並承諾，當選市⻑後即刻迅速落實居住正義的⼈權保障，設置『青年購屋基⾦』，⽤容積來換住宅，⽤租⾦來繳房貸，購屋頭期款完全由政府來幫你扛。」

也就是說，如果建商要蓋10層樓房，每間房⼦要賣1千萬元，政府就⽤住宅法第7條第3項規定的「都市計畫容積獎勵回饋收⼊或增額容積出售收⼊」來設置住宅基⾦，將容積率提⾼20％，就可以變成蓋12層樓，1樓分給建商，1樓分給政府，等於政府就多出來1千萬元的住宅基⾦收⼊，再把這1千萬元分給5位年輕⼈每⼈200萬元繳交購屋頭期款，以後再把每個⽉原本要繳的租⾦拿來付貸款，鄭寶清指出「年輕⼈哪裡還會沒有⾃⼰購買的房⼦來居住⽣活呢？哪裡會買不起房⼦呢？」

他強調，這就是「互利共享」三贏的「青年購屋基⾦」政策，政府要幫年輕⼈解決住房問題，讓他們可以「安居樂業」並組成美滿的家庭，建商也多賣1層樓獲利，這樣「⼈⼈有房住」的美麗社會，鄭寶清問「難道不會⽐較和諧安康嗎？我們的下⼀代⼦⼦孫孫也才有真正的幸福美滿機會，不是嗎？」

鄭寶清表示，「幸福不是天上掉下來的禮物，是需要我們共同努⼒打拼，積極向上往前，才有機會拿得到！寶清的『青年購屋基⾦』政策與計畫，絕對⾏得通，也⼀定會是做的到的事！『⼈⼈有房住，家家美滿⼜安康』不會只是選舉⼝號，也絕對不會是騙選票的『空頭⽀票』！青年買房免頭期款，這是政府該有的責任，也是政府該為我們做到且做好的事，⽀持鄭寶清，幸福就在你⾝邊！」