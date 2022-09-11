雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉一帶的信仰「六房天上聖母」（俗稱六房媽）無固定寺廟，由5鄉鎮34庄的的信徒輪值設紅壇供奉，每次過爐都有10萬名以上信徒隨香，因疫情爆發，3年來只有簡單過爐，今年中央宣布與病毒共存政策，斗六市公所也在目前輪值的大北勢股紅壇舉辦中秋晚會，為六房媽「鬧熱」。

雲林六房媽過爐儀式有百年歷史，2020年新冠肺炎疫情爆發，首次簡化過爐儀式，讓神像搭車移駕過爐，去年也比照前年簡化過爐。今年上半年疫情減緩，六房媽信徒原訂要恢復過爐遶境儀式，無奈疫情突然升溫，第3度以搭車過爐，信徒感到頗失落。

2022年至2023年六房媽過爐輪值股為斗六市的大北勢股，斗六市公所鑒於中央實施與病毒共存政策，日前在六房媽紅壇舉辦中秋祈福晚會活動，融入宗教、文化、 藝文、觀光等元素，促進斗六市的宗教藝文發展，其中彩繪六房媽公仔受到小朋友喜愛。

斗六市長林聖爵表示，藉由舉辦六房媽祈福晚會發揚獨特的在地宗教文化特色，也帶來觀光經濟效應，良好的傳統必須費心保存與發揚。

「六房媽過爐」儀式是雲林重要的無形文化資產，也是國家指定重要民俗。輪值2023年至2024年紅壇的是虎尾鎮過溪股溪「埔仔廍」，紅壇已於7月下旬動土興建。