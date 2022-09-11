年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「六都」更是兵家必爭之地，而前民進黨台南縣長蘇煥智也以台灣維新黨登記參選台北市長。對此，就有港媒報導指出，蘇煥智近期內將和脫黨參選桃園市長鄭寶清及無黨籍參選台南市長的許忠信等，過去曾有綠營背景的人組成連線，蘇煥智更坦言「這也是凝聚討厭民進黨的集結力量」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，蘇煥智目前正在籌組連線整合，而這樣的連線主要是以過去有民進黨背景，但現在對他們不滿意的人，蘇煥智也表示，他會和鄭寶清以及許忠信合作，同時也強調這個連線是全台灣，當然也歡迎無黨籍，或是認同他們的小黨加入。蘇煥智指出，這個聯合陣線可以凝聚單打獨鬥的人的力量，主要是進行二次民主深化的路線，全台灣加起來會有一個小組，這也是討厭民進黨路線的集合。

蘇煥智也期望，在整合之後2024國會政黨比例及立委席次能有突破。蘇煥智認為，現在台北的選情，中間選民應該會有一部分支持他，不一定只會搶到民進黨台北市長候選人陳時中的票，藍綠陣營應該都會搶到。蘇煥智坦言，他們目前以解決青年議題困境為主題，為台灣的未來著想，希望年輕人可以認同他們。