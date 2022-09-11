中華隊在U18世界盃預賽首戰以2比1險勝義大利，富邦悍將今年選秀會第一指名的黃保羅先發，而在出發前球團就有與中華隊教練團溝通，黃保羅會有保護機制，總教練丘昌榮表示，大原則就是單場80球，但因為賽程有做調整，會再與中華隊教練團保持密切聯繫，討論出能夠兼顧國家榮譽及球員保護的方法。

中華隊首戰原定要碰上巴拿馬，卻因為對手簽證問題無法順利入境美國，該場比賽延至14日，因此對義大利之戰變成第一戰。中華隊仍照原訂計畫讓黃保羅投第1場比賽，他今天用72主投5局，投出7次三振、1保送，僅被敲2支安打、失1分，7局下靠著邱鑫再見安打險勝，連霸之路開出紅盤。

領隊林華韋清晨五點睡醒時正好趕上延後開打的賽事，他也鎖定直播觀看黃保羅出賽，「義大利投手不錯，內角直球很準，保羅當然也投得很好。」他表示，針對黃保羅的保護機制，大原則就是協助中華隊擁有最好戰力，同時也保護球員手臂。

「80球原則上沒有變，但受到巴拿馬簽證、天候因素，賽程上可能會做出調整，中華隊教練團跟我們會保持密切聯繫，在這2個原則下盡力協助。」林華韋表示，主要會透過投手教練羅曼、林正豐去與美國那邊聯繫。

丘總認為，相信經過這次國際賽張力洗禮，能帶給黃保羅不錯的經驗，但不能只單看一個賽事、盃賽來斷言他未來發展性，「但在第一輪被選進的選手相信都會有不錯的能力。」至於未來黃保羅進入富邦後的規劃，丘昌榮表示，會先與他坐下來談話，了解選手後再安排課表。