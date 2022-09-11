新市區農會辦理液態肥製作課程，農友王宗益（左一）報名參加，並與其他農友交流農作經驗。（新市區農會提供／李俊淇台南傳真）

擁有27年無毒安全有機農作生產經驗的農友王宗益，在新市栽種有近3.3公頃的有機蔬菜，現今除了努力精進農耕技術，還會將豐富的熱心農作經驗傳承給地方的青農，更熱心擔任青農聯誼會新市分會顧問，如今農場規模不斷擴大，成為當地有機蔬菜達人。

現年52歲的王宗益從小學便開始跟著父親下田耕作，畢業於台南高農（現今為南大附中），1994年時曾擔任新市鄉公所的代理農業技士，也認識到有機農作未來的前景，因正式編制人員已經報到，代理職物只能卸下，轉行投入自己想做的有機農作中。

王宗益表示，當時其實有機農作並不興盛，政府也沒有相關認證，連賣菜的時候都要向別人解釋半天何謂有機農作，技術和銷路都不行，最慘的時候每個月收入僅只有3000元，只能靠著妻子工作收入幫忙，連父親也都不認同自己的作法。

「當如何撐過前期生意慘淡的時段？」記者問道。王表示，單純憑著一股傻勁，想說再做一年試試看，結果3年就過去了，期間有機耕作的問題該遇到的都遇到了，像是連續耕作施肥和病蟲害防制等，每遇到問題就去多方請教其他農友，當所有的錯都犯完後，農作的產量也就開始增加，銷售通路在朋友介紹下也逐漸穩定，近年受邀擔任青農聯誼會新市分會顧問。

王笑著說，說與傳承經驗真得是過了，應該說是交流，就像是現在的我還是持續的當學生，只要有開農作相關課程還是會去上，單純只是不願意有人像我一樣，做過一堆蠢事還撞得滿頭包，少走一點彎路而以。

新市區農會表示，王宗益持續和地方青農不斷交流，農會所辦的農學課程也常報名參加，27年的農耕經驗稱作達人並無為過，目前他仍持續擴大耕地，並打算申請移工協助耕作，將持續協助後續處理。