台南市第七選區民進黨市議員參選人朱正軒(左二)找來「嫦娥」合體跑攤，成功吸引民眾目光。(朱正軒提供／曹婷婷台南傳真)

台南市第七選區民進黨市議員參選人朱正軒(中)找來「嫦娥」合體跑攤，成功吸引民眾目光。(朱正軒提供／曹婷婷台南傳真)

第八選區國民黨市議員參選人蔡宗豪(左)發扇子給鄉親。(蔡宗豪提供／曹婷婷台南傳真)

第十一選區民進黨市議員參選人陳皇宇(右)3天連跑200場烤肉攤，跟民眾搏感情。(陳皇宇提供／曹婷婷台南傳真)

年底選戰逼近，中秋連假3天，應景烤肉活動從上市場採買到烤肉，都成為市議員參選人把握曝光及跟選民互動良機。台南市第七選區民進黨市議員參選人朱正軒找來嫦娥、玉兔陪掃市場，吸引民眾合影，增加跟民眾互動話題；第十一選區民進黨市議員參選人陳皇宇3天連跑200場烤肉攤，跟民眾搏感情。

台南市第4屆議員13個選區應選57席，106人登記參選，其中48名為現任議員，其餘58位參選人當中，超過1／3是初試啼聲的新人，新人因知名度不足，積極尋求曝光及加深選民印象。之前因疫情減少辦大型活動，參選人跑攤機會也相形減少，中秋節因社區、宮廟或民眾自宅都有烤肉活動，成為參選人爭相拜票的場子。

朱正軒說，中秋連假逛市場的人潮湧現，他發想請朋友應景扮嫦娥、玉兔陪同發文宣、拜票，果然吸引很多民眾關注目光。他打趣，「嫦娥太受歡迎，每場都有民眾要求合影」，一般拜票發文宣，民眾未必多停留，多了嫦娥、玉兔，大家都肯駐足，多了面對面宣傳機會，他還特製中秋貼紙，遇到大人發文宣、小孩就發貼紙，效果很好。

同為第七選區的民進黨新人黃肇輝則是跑烤肉攤發扇子跟溼紙巾，他說，之前挨家挨戶拜訪，可能會撲空或民眾顧慮疫情，未必肯近距離與陌生人接觸，效果打折扣，但藉由烤肉，大家都在戶外，這時候發溼紙巾跟扇子，切合烤肉所需，也能因此打開話匣子。

一連3天跑了200場烤肉攤的陳皇宇也說，這幾天下來只要看到哪裡有烤肉，就主動停下來發扇子，跟民眾噓寒問暖、攀談，民眾通常也都會很熱情，邀約一起烤肉、閒話家常等，或反映一些想法，是增加跟民眾互動的好機會。他說，烤肉攤從下午5點一路烤到凌晨2、3點，3天跑200場雖不輕鬆，但效果很好。

第八選區國民黨市議員參選人蔡宗豪說，從中秋節前就開始有不少烤肉行程，由於烤肉製造不少垃圾，因此，他會從一大早6點開始，就先跟垃圾車行程跑，陪鄉親倒垃圾搏感情，接著參加社區健走等活動，中午則跑餐會，傍晚開始有烤肉攤，他就會到處分送扇子、溼紙巾、面紙，藉此拉近跟選民的距離，也增加選民的好感度。