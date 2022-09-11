男女適穿防風防潑水連帽外套，790元。（GU提供）

H＆M MOVE老花跑步外套，2999元。（H＆M提供）

H＆M MOVE套穿式運動外套，1499元。（H＆M提供）

天氣多變，外出最怕淋成落湯雞，讓衣物變得濕黏悶熱，快時尚品牌近期力推日常與通勤皆宜的防潑水外套，主打顏色好搭、親膚舒適，運動穿也不怕緊繃，下雨懶得出門也能透過官網購買，據統計，近65％國人習慣網購，每月花費破2500元，讓服飾業者不畏疫情或雨天影響，透過線上推網路獨家品和優惠也能帶動買氣。

GU推男女適穿「防風防潑水連帽外套」，內裡採網眼布料及背部透氣孔設計，並添加防寒風、防潑水機能面料，走在路上突然下雨也不擔心，袖子部分運用俐落的楔形袖設計提升活動性；網路獨家品則有同樣防潑水的女款「寬袖長版風衣外套」，簡約低調配色更顯沈穩，臂洞壓褶及袖口抓褶打造袖子份量感，現於網路商店消費滿1500元可享免運。

H＆M日前推新品牌H＆M Move，將運動服飾融入日常生活，標榜時尚耐穿，包括機能型上衣、夾克等，其中跑步外套採快乾面料，部分款式長袖袖口配鬆緊帶可保持衣物與身體貼合，滿足防風防雨兼透氣，隱形拉鍊式前袋可收納小物，簡單做外搭就可快速出門，現完成指定條件到線上消費享75折、免運費。