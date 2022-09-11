慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前接受媒體專訪透露採購疫苗過程艱辛，台北市長柯文哲痛批民進黨政府涉嫌護航高端、擋BNT疫苗，這是他最痛恨、不能原諒陳時中的地方，國民黨桃園市長參選人張善政對此則說，政府不應該跟民間做對，應該學會好好善用民間的力量。

張善政１１日下午參加羽球夏令營活動時指出，這兩年疫情民進黨在引進國外疫苗很明顯是失當的，慈濟本於宗教情懷，費盡辛苦引進疫苗讓國人施打，應該感佩，政府不應該跟民間做對，應該學會好好善用民間的力量。而疫苗封存30年是否與此有關？他也說，封存30年的確是讓人非常納悶啟疑竇的一件事。

而張善政上午參加籃球活動，下午則參加羽球活動，是否藉此搶攻年輕人選票？他說，希望把桃園打造成全民都非常健康的城市，鼓勵運動是正常的事。至於傳出民進黨內部民調鄭運鵬微幅領先1％，他也說要繼續擴大差距，張善政對此則說，選戰有自己的步調，就是一步一腳印往前走，有信心最後會達到自己的目標。

今年中秋節連假張善政也在跑場中度過，他說，跑場大家都非常辛苦，參加中秋晚會次數和頻率都蠻高的，印象深刻幾天前某一晚會當時下雨，現場並沒為大家準備遮雨設備大家都淋雨，有3名國中生還跑來要求與自己合照，手上拿著團隊發出的競選小物善願餅，非常感動他們身上沒雨具還特地跑來照相，小小國中生也拿著善願餅願意把善念散發出去，覺得非常感動。