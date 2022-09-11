蘋果公司計劃向中國長江存儲訂購搭載於新款iPhone 14手機的晶片後，美國國會參議院情報委員會副主席魯比歐警告：「蘋果是在玩火」，如果蘋果公司執意與中國晶片企業合作，將面臨美國政府的嚴格審查。

韓國媒體BusinessKorea曾報導，蘋果已將中國大陸的長江存儲公司納入iPhone 14的NAND快閃記憶體供應商名單。英國《金融時報》日前曾指出，美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）和共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）對這一消息感到擔憂。

《美國之音》指出，魯比歐說：「蘋果這是在玩火」，「如果它繼續這樣進行下去，它將受到聯邦政府前所未有的審查。我們不能允許聽命於共產黨的中國公司進入我們的電信網絡和數百萬美國人的蘋果手機。」

蘋果公司表示，目前沒有在任何產品中使用長江存儲的晶片，但同時表示「正在評估從長江存儲採購用於在中國銷售的一些iPhone的NAND晶片」，並不會考慮在中國以外銷售的手機上使用長江存儲的晶片。該公司說，他們使用的NAND晶片上存儲的所有用戶數據都進行了「完全加密」。

報導指出，蘋果公司目前的NAND閃存主要來自韓國三星電子、SK海力士和日本的鎧俠公司。業界分析認為，蘋果考慮將長江存儲納入供應商名單是為了擴產供應鏈的多樣性，並有利於拉攏與中國市場的關係。

美國技術網站Tom's Hardware報導說，長江存儲的最新產品需要一段時間才能發展成熟，並進入蘋果的其他產品，例如iPad和Mac電腦。長江存儲與中國政府和軍方的密切關係也引起了美國政府的密切檢視，白宮和美國商務部正在調查有關長江存儲向中國電信設備集團華為供應晶片的指控。

美國眾議院外交委員會首席共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）表示：「長江存儲與中國共產黨和軍方有著廣泛的聯繫。有可靠證據表明，長江存儲向華為銷售商品違反了出口管制法規。」

知情人士的消息稱，國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也私下向商務部長雷蒙多（Gina Raimond）表達了對長江存儲的擔憂。民主、共和兩黨的參議員今年7月敦促拜登政府將長江存儲納入美國商務部實體清單，原因是該公司與華為的聯繫，以及中國政府常年對其進行的巨額補貼。