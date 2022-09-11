Apple日前舉行新品發佈會，發表以iPhone 14四款系列為主的新產品，在iPhone手機保護殼界以設計質感聞名的moshi，很快因應新系列推出保護殼。業者指出，過往收到許多消費者抱怨，「新iPhone剛開賣的時刻，市面上可以買到的手機保護殼樣式都少得可憐」，因此moshi今年要讓消費者在第一時間就能買到最有設計質感的iPhone 14配件。

iPhone 14推出了4個款式系列：iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。moshi也對每個不同款式的iPhone14推出了四種設計的手機保護殼，包含iGlaze、Napa、Altra及Overture。不過moshi的總品項卻並不是4X4的排列組合而已，因為保護殼的吊繩可以自由選擇顏色，繽紛搭配隨心所欲。

moshi也講解了手機殼特色，iGlaze透明殼加上航太級鋁合金鏡頭護蓋，不但能保護鏡頭不受任何損傷，還讓透明殼結合了金屬高質感；Napa嚴選優質Vegan環保皮革搭配金屬鏡頭保護殼與按鍵，給新手機一個全新外觀，同時提供最優雅的保護；Altra讓手機走入「穿搭」，多樣式的掛繩顏色選擇，與特殊的環扣設計，無論今天想要同色系還是大膽撞色都可以；Overture在翻蓋上做了磁吸式連結，不只可以翻開，還可以分開。