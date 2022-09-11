遷移性猛禽赤腹鷹陸續過境，台東四格山可看到鷹群盤旋，是絕佳的賞鷹據點。（莊哲權攝）

遷移性猛禽赤腹鷹陸續過境，台東四格山可看到鷹群盤旋，是絕佳的賞鷹據點。（莊哲權攝）

赤腹鷹過境 民眾登高賞鷹驚呼連連

時序入秋，遷移性猛禽赤腹鷹陸續過境，台東的知本樂山以及頂岩灣四格山，都是絕佳的賞鷹據點，3天的中秋節連假，吸引不少鳥友前往賞鷹，看到鷹群在眼前盤旋匯聚成壯觀的「鷹河」，驚呼連連，也為秋天賞鷹季節揭開序幕。

秋高氣爽的季節，賞鷹正是時候，先鋒部隊赤腹鷹已經陸續飛抵台東天空，台東「賞鳥男孩」許宸說，昨日早晨登上四格山，一大群赤腹鷹就從眼前不到20公尺的山谷盤旋而起，在天空匯集成壯觀的鷹球、鷹河，乘著風一路南遷，一群一群過境的赤腹鷹從頭頂上飛過，總是引來一陣驚呼。

他說，頂岩灣四格山因為360度的極佳視野，可以眺望都蘭山、卑南溪及台東市區，除了主角赤腹鷹以外，偶爾也有林鵰、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、蜂鷹等猛禽串場，中秋節3天連假吸引不少鳥友前往，四格山絕對是全台賞鷹最「讚」的點之一。

台東縣野鳥學會表示，在海拔800公尺的知本樂山，11日單日已記錄到2000多隻，10日則有1600多隻，預計下周六、日會進入高峰期，將會爆量增加，鳥會義工連續兩個周休二日早上7點30分都會在文化中心集合，歡迎有興趣的民眾一同上山賞鷹、數鷹。

據了解，赤腹鷹繁殖於東北亞及大陸華中、華南，冬季南遷至菲律賓、東南亞、新幾內亞一帶度冬，台灣是過境的中繼站，是過境台灣數量最多的猛禽，每年9月中旬至10月初，台東岩灣四格山、知本樂山都是賞鷹熱點，運氣好的話，清晨在知本林道還可以觀察到赤腹鷹停棲的畫面。