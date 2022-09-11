英國王室查爾斯三世（King Charles III）10日登基時，被拍到面目猙獰地示意下屬清理桌面。

英國王室查爾斯三世（King Charles III）10日登基時，出手示意下屬清理桌面、甚至一度露出猙獰表情要下屬整理的畫面引發討論，原來他要簽署登基相關宣言文件，但是文件太大、桌子太小，擔心打翻墨水，因此請下屬趕快清理，不過示意下屬清理的舉動也引發網友正反討論。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）報導，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，王儲查爾斯10日正式登基成為英國國王，在登基會議上，當查爾斯準備就坐簽署登基相關宣言文件時，突然打住、示意一旁的下屬整理桌面，他不斷比手畫腳，示意下屬移開桌面上的墨水瓶及筆盒。

King Charles furiously motions for aide to move ink pot as he signs proclamation https://t.co/Lb2YvL4ocO — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 10, 2022

當他簽完頭幾份文件、簽署另外2份體積更大的文件時，畫面顯示他再度示意下屬移開桌面上的墨水瓶，不過這次表情更豐富，他睜大眼睛、咧開嘴巴，眉頭似乎微微一皺。

外媒紛紛報導查爾斯「憤怒地」示意下屬移開墨水，英國《每日快報》（Daily Express）更形容他「做鬼臉」要求下屬清理桌面。有網友看到影片後打趣道，這名下屬要被關進倫敦塔了，有網友裝作查爾斯的口吻說：「僕人必須為我清理桌面，不能期待我自己移動東西。」另一名網友說：「才上班第一天他就受夠了。」

"The servant must clear my desk for me. I can't be expected to move things." pic.twitter.com/0pZqY2Xopq — Laura Kuenssberg Translator (@BBCLauraKT) September 10, 2022

不過更多網友為他緩頰，批評外媒的用詞太過渲染，認為查爾斯的舉動並沒有「生氣」，充其量只是「示意」而已，他們說桌子真的太小了，而文件太大。也有網友說，查爾斯才剛喪母，現在一定壓力很大，還要面對公眾，請媒體放他一馬。

Getting mad about the small table and the ink pen situation - King Charles really shows he is only human. Can’t imagine how he would feel in front of a laptop with slow internet #Proclamation #pen #KingCharlesIII #KingCharles #kingCharles3rd pic.twitter.com/lgXd9bJYrL — Lilly inLondon (@HenrikVanger2) September 10, 2022

不過也有網友表示，查爾斯的舉動雖然不到憤怒，但確實看起來有些惱火。

另外值得一提的是，查爾斯當天簽署文件使用的筆盒及墨水瓶是兒子威廉及哈利送給他的禮物。