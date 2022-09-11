廖老大進軍手搖飲事業後，各種好、壞消息不斷傳出，先前有加盟店疑似遭黑衣人持球棒砸店，不僅將「廖老大」3字敲下來，還將廖老大logo的眼睛塗黑，還放在腳下踩踏，甚至還在一旁寫著「我10句話9句都在騙人」的字眼，廖老大官方回應表示，這間就是廖老大點名品質差的「觀音新生店」，因已終止授權不再合作，該加盟主自砸店舖行為，官方也做出回應。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段13秒影片，影片中有名黑衣人持球棒砸毀某飲料店櫃台，且櫃台前「廖老大」3字遭球棒一一敲下來，且廖老大的眼睛被畫黑，一旁還寫著「我10句話9句都在騙人」，下秒，1隻腳踩著廖老大logo臉上，且不斷持球棒敲打。

影片一出，網友紛紛留言表示，「物極必反」、「砸字有用嗎？有種砸器具 根本自編自導自演的」、「無聊，有錢吃飽沒事做」、「小打小鬧」、「台灣沒法律？不喜歡就砸店？警政署處理一下」、「鐵門沒拉，是自己砸還是請人砸？」。

據《ETtoday新聞雲》報導，廖老大官方回應，該加盟店並非遭受黑衣人砸店，而是先前被廖老大點名「品質差，這家店就放給他爛、給他倒」的桃園觀音新生店加盟主所為，由於該加盟主批評總部反擊，反遭廖老大終止授權，該加盟主也證實已結束營業，開幕至今短短不到2個月就收攤。

廖老大本人已在9日看過此「砸店」影片，也知道是該加盟主所為，僅是無奈笑笑，並表示雙方已無交集，然而，廖老大是否會提告對方，廖老大官方則表示「暫時不會提告」。