腎結石雖然是常見的泌尿道問題，發作起來會讓人痛不欲生。泌尿科醫師近日分享有趣的案例，一名腎結石患者出遊搭乘雲霄飛車，並在一周後回診，未料發現他的腎結石竟被甩出，且根據後續研究發現，坐在雲霄飛車的後排座位，比坐在前排座位更容易讓結石排出。

泌尿科醫師陳偉傑及羅詩修在臉書粉專指出，腎結石是泌尿道系統的常見疾病，根據統計在美國每1000人就有8人有腎結石問題。不過神奇的是，一名腎結石患者搭乘了迪士尼遊樂園的雲霄飛車，並一周後回診檢查，結果發現他的結石竟被甩出了。

事後，美國密西根州立大學骨療學院的研究團隊，根據這個特殊案例，使用3D列印製作矽膠腎臟模型，模擬含有尿液與腎結石的狀態，並帶著這些模型分別在不同座位區搭乘共20次雲霄飛車，結果發現坐在前排與後排的假腎，結石排出的機率分別是16%與63%，很明顯地看出根據座位不同，相差了4倍的效果。

醫師表示，這個實驗證實乘坐雲霄飛車確實有希望幫助排出腎結石，不過每個人的腎臟構造、形狀、結石大小、位置和狀態都不一樣，想排出腎結石並不是單純搭個雲霄飛車就能解決，推測腎結石較小，或已經有將結石經手術碎石成小塊狀的患者，成功排出腎結石的機率比較大。

醫師也提醒，腎結石的成因與遺傳、飲食和攝水量有關，因此一定要保持穩定的飲水習慣，每天都攝取足夠的水分；萬一結石已經生成，則要定期追蹤，小顆的腎結石有機會自行排出，如果逐漸變大，就可能需要手術治療。