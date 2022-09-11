甜根子為高屏溪畔抹上一道白，猶如大地預告秋天已經悄悄到來。（林和生攝）

每年秋節前後，高屏溪沿岸望眼看去，整片甜根子草隨風搖曳，彷彿白色波浪般，也像在溪畔覆上一層白雪，這期間限定風景吸引不少民眾拍照、留影，在地民眾則說，高屏溪一年最美麗的時刻就是現在。

作家蔣勳多次到屏東演講，他總會談到坐火車經過高屏溪時，看到溪畔一片白茫茫的甜根子開花景象，在高屏舊鐵橋襯托下，格外優美，認為節氣為屏東添上了白，象徵秋季悄悄到來。

在地民眾說，秋芒又稱甜根子草，生長在河床邊，生命力極強，每年9、10月可在全台各大河流旁見到它隨風搖曳的身影，在夕陽落下時觀賞它，如同替大地換上一件白色衣裳，漂亮至極。

由於屏東因地幅狹長，除了高屏溪外，包括東港溪、林邊溪、泗文溪、枋山溪及楓港溪，每個溪流旁都可見到一大片秋芒，此刻也常有攝影愛好者前來取景留念，或者三兩成群來場秋芒探險。

甜根子除了為大地妝點色彩外，也是釣魚愛好者眼中珍寶，知名釣手劉慶鴻就說，手作浮標最好的素材就是甜根子，曾經跟著職人走訪全台，尋找適合製作浮標的甜根子，找來找去發現，屏東河川地的植栽因不受東北季風影響，不僅長得筆直、粗壯，還沒有螺旋紋路，是再適合不過的頂級品。

欣賞甜根子的季節約在中秋前後，就是大地萬物即將進入冬季的準備期，秋芒約有2個月時間陪大家度過涼爽秋季。

有攝影玩家說，欣賞高屏溪秋芒美景最適合的地點就在高屏舊鐵橋，這全長1526公尺的鐵道，是高雄與屏東之間第一條陸路運輸要道，直到1978年蓋新雙向鐵道橋後被文化部封橋指定為國定古蹟，也是目前台灣唯一列為第二級古蹟的鐵道用橋樑。