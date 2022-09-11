大陸流量女王之稱的楊冪，近日遭爆料即將離開待了8年的經紀公司「嘉行傳媒」，她2014年和兩位經紀人共同創立公司，公司培養了無數藝人迪麗熱巴、高偉光等，公司市值一度超過50億人民幣（約台幣226億元），在公司有極高的地位，沒想到傳出和公司關係生變，掀起許多網友討論。

女星楊冪是童星出身，曾在周星馳電影《武狀元蘇乞兒》扮演周星馳的女兒，長大後出演《神鵰俠侶》的「郭襄」一角受到關注，靈動大眼和甜美相貌獲得許多機會，主演電視劇《宮》讓楊冪人氣爆紅，之後與李易峰主演《古劍奇譚》成績更上一層樓，徹底坐穩電視劇女王的寶座。她2013年與經紀人曾嘉、趙若堯一起成立嘉行傳媒，2017年《三生三世十里桃花》爆紅，公司市值和起初相比漲了170倍，估計超過50億人民幣，讓楊冪成為外人眼中最受矚目的「明星老闆」。

不過嘉行傳媒旗下男星張雲龍在《美味夜行俠》說：「冪姐不是我們老闆，但冪姐是幫助我們很大的人。」據「天眼查」顯示，嘉行傳媒法定代表人是曾嘉，持股45.56%為第一大股東，趙若堯持股20.25%是第二大股東，楊冪持股15.19為第三大股東。

張雲龍：「冪姐不是我們老闆，但冪姐是幫助我們很大的人。」（圖／翻攝自微博）

網友發現「嘉行傳媒」相關用戶沒有楊冪。（圖／翻攝自微博）

有網友爆料此次傳出不和的原因是楊冪不願意接古裝偶像劇《嬌藏》，公司卻瞞著楊冪接下，打亂楊冪的工作規劃，引起粉絲不滿，且本人和工作室都沒有轉發該劇消息，被認為沒有意願拍攝，「網傳楊冪即將離開嘉行」詞條在微博上一天本人和公司都沒有為此澄清，令外界產生諸多揣測，且過去嘉行傳媒相關用戶會出現楊冪的帳號，現在已經沒有了；再來，楊冪捐款都以「上海楊冪工作室」的名義，這次捐款四川賑災卻打上馬賽克。

楊冪四川捐款，付款人此次打馬賽克不公開。（圖／翻攝自微博）

楊冪前助理發文嘆：「物是人非，好人一生平安」，她的造型師也嘆：「今年實在短暫……再等一刻鐘，再暖起來」，被揣測是在回應楊冪即將離開嘉行傳媒的消息；而楊冪12日將迎接36歲生日，不免被關注生日當天是否會有重大宣布。