台南市政府針對永康大灣地區投入超過11億元經費，陸續完成大灣排水治理、大灣抽水站興建等工程。(台南市水利局提供／曹婷婷台南傳真)

地勢低窪的台南永康大灣地區早期為鯽魚潭所在地，逢大雨常釀水患，台南市政府除陸續投入超過11億元經費治水，也因應極端氣候，將於大灣執行「逕流分擔」把雨水適當分配到側溝、下水道及土地，提升防洪能力，預計明年4月底前完成整體規畫。

台南市政府水利局指出，為改善永康大灣地區積淹水，辦理完成「永康區大灣排水治理工程」、「永康區大灣抽水站興建工程」等工程，近年汛期期間也發揮效益，未來執行逕流分擔計畫，可望再提升大灣區域防洪能力。

水利局指出，「逕流分攤」即打破傳統築堤防洪治水策略思維，讓土地來分擔蓄保水責任，大灣排水也是南市府主辦首起「逕流分擔」，另外，水利署第六河川局則針對鹽水溪、曾文溪排水及二仁溪陸續實施規畫逕流分擔。

水利局強調，近年因氣候變遷、極端降雨威脅與日俱增，除了加速整治排水，也持續推動非工程手段來進行防洪管理。市府極力爭取並獲經濟部水利署核定補助350萬元經費，辦理「台南市管區域排水大灣排水系統逕流分擔評估規畫」，目的是讓雨水適當分配到側溝、下水道及土地，提升土地耐淹能力，打造台南成為海綿城市。

以大灣排水周邊為例，市府將先盤點永康大灣地區集水範圍的土地資源，並以多目標使用兼作防洪空間之公共設施用地為優先，來評估導入逕流抑制、逕流分散、逕流暫存等措施，完成評估後，才會篩選適宜地點導入逕流分擔措施。

目前大灣地區逕流分擔作業已完成期初報告審定，後續將進行初步規畫，並畫設逕流分擔實施範圍與分工，預計明年4月底前完成整體規畫並公告逕流分擔實施範圍。