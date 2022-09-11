秋天正值品牌新品上市，比漾廣場於9月17日（六）下午2點，在1樓舉辦「秋冬新品發表會」，將展示運動、潮流等11品牌秋冬新品，特別邀請伊林模特兒呈現秋冬新品風貌，演繹本季運動及潮流重點單品。參與此次走秀品牌包含LEVIS、Roots、adidas、EDWIN、The North Face、Arnold Palmer、JEEP、PALLADIUM、New Balance、PLAYBOY GOLF、LYNX等。

比漾廣場也將首次於臉書粉專直播走秀，除了可到現場參與，也能透過線上直播同步觀賞，線上觀看並公開分享直播，有機會獲得品牌好禮及贈品，包括JEEP露營椅、EDWIN托特包、New Balance奶油白復古鞋、PALLADIUM低筒有機棉鞋等。

配合新品發表走秀活動，館內也推出滿千送百，9月17日（六）至9月18四（日）憑比漾卡於指定櫃位，單日單櫃消費滿3000元即贈200贈品券。

另外，比漾廣場1F現正舉辦秋季大展「秋與植物的對話」，邀請北海岸敲拓染藝術家何玉美老師，透過輕柔的手染和溫暖的敲拓，開啟與植物的對話之旅。