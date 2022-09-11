「賽車教父」廖老大近期爭議不斷，先是旗下手搖飲加盟店爆品質不一，又和館長（陳之漢）因健身房一事互槓，最近再因說出懷孕員工復職當清潔工、警衛等語，引發歧視風波，台中市勞工局證實廖老大公司去年確實曾涉歧視孕婦，雙方已和解。對此，廖老大昨（10日）深夜開直播還原當時情況，反控該懷孕員工同意被資遣，還跟勞工局檢舉，感嘆什麼人都有。

廖老大10日在臉書直播還原公司被爆歧視懷孕員工的風波，表示女性新員工進公司前，都會被要求填寫是否懷孕或計畫近期懷孕，該女員工當時表態短期內沒打算生孩子，想不到就職半年後懷孕，常因身體不適請病假，導致工作進度停擺。

廖老大和公司主管討論後，決定資遣這名懷孕員工，稱一切流程按照勞基法規定，女方也同意離職，簽妥非自願離職單和拿遣散費，再向勞工局申請非自願失業救濟金；廖老大覺得一切都沒問題時，公司卻被該懷孕女員工檢舉開除孕婦，涉及職場性別歧視。

廖老大公司因此被罰錢，讓他非常傻眼，不斷喊冤明明當初雙方就談好了，事後還被檢舉歧視孕婦；後來廖老大聽從建議，以後如再遇到同樣的狀況，一律採留職停薪，還可以省下資遣費，廖老大也因此得到教訓「以後別再裝好人了」，未來都採留職停薪政策，讓員工拿不到遣散費、非自願失業救濟金。