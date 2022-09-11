偶像女團Twins成員出身的香港女星阿嬌(鍾欣潼)，因亮眼外型和多年累積唱跳實力，被不少粉絲視為心中的女神，先前她被指體型經常忽胖忽瘦，後來她才解釋是因應電影角色需求增胖。近日適逢中秋節假期，阿嬌在社群曬出中秋的長輩圖，走到雲南鄉村戶外的她，41歲少女肌膚簡直迷死人，超有看點。

9日阿嬌在大陸雲南打卡並PO出長輩圖。可看見她穿深藍針織翻領毛衣，並在肩膀開洞露出雪白肌膚，身上布料緊密勾勒胸前長輩，如今阿嬌邁入41歲之際，經常被人指發福，所幸如今已瘦回絕美瓜子臉，讓網友都非常喜愛。不僅如此，頭綁辮子的阿嬌，打扮青春、活力，甚至露出螞蟻纖腰，宛如少女的模樣，讓長輩圖更有看頭。

阿嬌在雲南自拍，可見臉蛋已瘦回瓜子臉。(圖/阿嬌 小紅書)

阿嬌也感性地寫下中秋賀語：「天氣不錯，空氣很清新，陽光剛好，風也很輕⋯⋯享受這份愜意，提前祝大家中秋節快樂」，並以背景的一幢幢鄉村建築擺拍，足見她的41歲驚人美貌。其實她之所以現身雲南，是為了一檔節目拍攝，工作期間的照片更不時被人PO網，即使沒濾鏡加持下，少女肌依舊平滑、無瑕疵。

阿嬌到雲南是因為要錄製綜藝，工作時的長相常被人PO網。(圖/阿嬌 微博)

網友一看完後，紛紛踴躍表示意見：「嬌嬌好美麗，在雲南要玩得開心哦」、「阿嬌好瘦好漂亮」、「中秋快樂，好了不能再瘦了」、「怎麼做到想瘦就瘦」、「月亮不如妳耀眼，中秋快樂」、「阿嬌看起來太年輕了」、「阿嬌變臉瘦了好多呀，之前看還有點胖。」而她確實是在參加完《乘風破浪》，在4次公演中瘦下10公斤。