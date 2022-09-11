慈濟基金會聲明。（取自臉書）

慈濟基金會去年與台積電及永齡基金會共同捐贈1500劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文昨天接受媒體專訪，首度透露疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻的秘辛，告訴他「買不到的，不要浪費力氣」。對此，「慈濟慈善事業基金會」回應了！

「慈濟慈善事業基金會」聲明指出，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文所談內容，均與2021年媒體報導內容一致，並無所謂秘辛內容，期盼外界勿做泛政治化聯想。

「慈濟慈善事業基金會」表示，有關慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於9月10日接受媒體訪問所提2021年慈濟購買BNT疫苗內容，均屬2021年媒體報導內容，並非所謂秘辛。

「慈濟慈善事業基金會」強調，此次是2022年慈濟人醫年會在花蓮舉行，衛福部石崇良次長在視訊分享時，特別提及感恩慈濟在2021年協助購買疫苗。經與會採訪記者在之後參訪慈濟基金會時，特針對2021年慈濟購買疫苗過程做採訪，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文所談內容，均與2021年媒體報導內容一致，並無所謂秘辛內容，期盼外界勿做泛政治化聯想，特此說明。

【慈濟慈善事業基金會聲明稿】

慈濟慈善事業基金會發佈聲明稿指出，有關慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於9月10日接受媒體訪問所提2021年慈濟購買BNT疫苗內容，均屬2021年媒體報導內容，並非所謂秘辛。

此次是2022年慈濟人醫年會在花蓮舉行，衛福部石崇良次長在視訊分享時，特別提及感恩慈濟在2021年協助購買疫苗。經與會採訪記者在之後參訪慈濟基金會時，特針對2021年慈濟購買疫苗過程做採訪，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文所談內容，均與2021年媒體報導內容一致，並無所謂秘辛內容，期盼外界勿做泛政治化聯想，特此說明。