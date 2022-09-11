桃園市觀音區一名40歲視障的許姓男子，獨自漂泊在外工作5年，11日凌晨趁著中秋連假期間，與劉姓視障友人返家探親，但許男多年未回家找不到路加上行動不便，於是請警方提供協助，員警得知許男的狀況後，利用其提供的線索，迅速找到許男老家並護送他返家團圓。

大園警方表示，許姓男子老家住在觀音區，5年前他獨自離開家鄉到外地工作，鮮少與家人聯繫，近日因適逢中秋團圓的日子，許男思念故鄉的家人，於是與劉姓友人一同搭計程車欲返鄉探親，但許男多年未回家記不清確切地址，也無法描述住家外觀，司機找不到路只好帶許男到潮音派出所尋求協助。

警員許傳浩、洪湘荃得知後立即載送2人至許男提供的地址查訪，但發現該地點已變為雞舍與倉庫，員警仍不放棄希望，持續逐一查訪詢問附近居民，最後終於得知許男家人的現住地址。

員警隨即護送許、劉2民，同時聯繫其家屬在家等候，許男家屬表示，幸好員警熱心提供協助，才沒讓家人流浪街頭，非常感謝警方的幫忙。