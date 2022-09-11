近年來房價高漲讓許多民眾望之卻步。一名男網友表示，他和女友都是來自南部、在新竹生活，住在準岳父母在竹北買的30年老公寓。不過就在他和女友準備結婚的時候，岳父母竟想用「一坪快70萬」的價格把房子賣給他，讓他相當苦惱。

原PO在Dcard發文表示，由於女友在新竹工作、生活，8年前準岳父母就在竹北買了一間30年的老公寓，現在他們兩人也在此同居，由於兩人感情已經發展到一定程度，因此在近日決定要結婚，共同面對人生下一個階段。

沒想到準岳父母得知他們想結婚後，竟開價「一坪快70萬」要他買下房子，還說現在竹北房市就是這個價錢，但這個價格堪比當地的熱門預售屋「寶佳奇磊」，讓原PO直呼，「買下去是凱子，但不買不知道能不能結婚？」

對此，許多網友紛紛回應，「一坪70萬哪間？我來看看，這麼誇張的物件在哪，一坪60萬已經是要吐血囉竹北」、「那就不要結婚，反正一樣爽住，堅持70萬一坪明天就衝去訂奇磊」、「不結婚繼續住還不用付錢，這選項好」、「明擺著敲詐，可能想說你是自己人，買貴就當作孝親費」。