對市場的壞消息不斷傳來，西歐市場天然氣價格進一步飆升，俄羅斯掐限未來的供應決定，牛津經濟研究院認為，歐洲大部分地區處於經濟衰退的邊緣，進一步大幅下調主要經濟體的經濟預測，並預測全球GDP將從2022年的2.8％，2023年將放緩1.7％，較一個月前的預測低了0.6個百分點。

歐洲天然氣價格今年來在夏季時大幅上漲，雖然國際油價已在下滑，牛津研究團隊對於未來幾年價格回落的速度、和價格會回落到什麼程度，越來越謹慎。由於能源支出大幅上漲，嚴重擠壓家庭收入，牛津研究團隊因此提高歐元區CPI通膨預測2.2個百分點至4.3％。更糟的是，能源成本的上升可能引發一波企業倒閉，加劇對經濟的衝擊。

此外，歐洲央行和英國央行有意更積極地升息，人們擔心持續的高通膨進一步加劇，牛津經濟研究院因此下調2023年歐元區和英國GDP年增預測值，認為屆及2023年上半年都將是負貢獻，全年頂多只有小幅正增長，而且還設定了最壞情況：如果天然氣價格繼續上漲或需要能源配給，可能會出現更嚴重的下滑。