湖內魚塭發現疑似女性浮屍 警方正釐清身分及調查死因 18:282022/09/11 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市湖內區信義路一處魚塭今天下午發現疑似有一具女性浮屍，警消獲報趕到現場，趕緊將人救起，但已無生命跡象，經送醫搶救仍不治，警方目前正釐清身分及調查原因，全案深入調查中。 同事誤開機器 移工被濾標機絞碎 彰化溪州鄉長參選人住處遭BB彈掃射原因曝光 警調查慘遭狗咬 恩恩爸不敢住新北 林佳龍承諾當選重啟調查恩恩案 #高雄 #湖內 #魚塭 #女性浮屍 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美濃19里里長宣布將成立挺邁後援會 力挺陳其邁連任 15:052022/09/10 政治 挨轟浪費公帑 日掀反安倍國葬示威遊行 04:102022/09/10 焦點新聞 遊艇休憩產業漸蓬勃 業界要組全國聯合會 04:102022/09/10 產業．科技 屋頂修繕草樹不慎牽連水塔倒塌 左大腿壓傷送醫無大礙 16:092022/09/11 社會 青委會提案疑涉酬庸 柯下令政風調查 04:102022/09/10 地方新聞 高市新增4例登革熱 祭出獎金鼓勵民眾主動就醫 14:342022/09/11 生活 臭臭的！高雄三民區飄異味 消防急拉封鎖線疏散民眾 09:502022/09/11 社會 高雄公有停車場 綠能減碳又遮陽 04:102022/09/10 地方新聞 首隻黑面琵鷺報到 中秋節抵曾文溪口準備過冬 23:442022/09/10 生活 行駛中開車門趕蚊遭罰 小黃司機不服法院駁回上訴 14:232022/09/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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