劉書宏在中天、中視新戲《台灣X檔案》中飾演為正義衝鋒陷陣的警察，他在13日播出的中天綜合台《小明星大跟班》中，對於「法律之前人人平等，律師生涯最強代表作！」話題超有感，從拍戲中體驗到當警察的辛酸，「我不知道警察會這麼辛苦，這麼危險。」

劉書宏提及在拍戲過程中更深刻體會到一件事，因特搜隊出動跟壞人對峙時，對方可能是拿棍棒或刀，人在沒有防備之下，該如何去處理那樣的事情，「我們雖然是拍戲，但當下連棍子要過來都會怕，所以在現實生活中，可以想像警察隨機應變的危機處理能力太重要了。」

上個月在台南發生的襲警事件，劉書宏也深表沉痛，表示自己在《台灣X檔案》也有句台詞說著：「歹徒持槍對著我們，為什麼我們不能開槍？」反映出警察執法的難處。

至於生活中是否曾求助過警察？劉書宏倒是想起曾被誤會的趣事：「以前我們家住林森北路，那時媽媽買一條金項鍊給我，我以前衣服又都穿得比較緊身，有一次走在路上，就有2個警察叫我把身分證拿出來。」還好最後警察看了身分證後就讓他離開。《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點在中天綜合台播出。