黃德清說，新北有全國最多的科技行動智能救護車。（新北消防局提供／李奇叡新北傳真）

黃德清指出，新北每位員警都具有操作CPR暨AED的技能，屢次在急救現場發揮功能。（新北消防局提供／李奇叡新北傳真）

民進黨新北市長候選人林佳龍昨日接受電視專訪，針對恩恩案表示，未來會比照他台中市長任內，建構以新北市為主體的緊急醫療網，讓資訊整合，對此新北市消防局長黃德清提出六點回應，表示新北市緊急醫療網和執行績效早就領先六都，不需要林佳龍傷腦筋。

黃德清表示，第一點，新北OHCA康復出院六都第一，以內政部消防署網站公布2018年的OHCA康復出院率，新北市是7.25％，高於時任台中市長林佳龍的2.81％，當年新北市已是六都第一，領先第四名的台中市。

第二點是大量傷病患系統，新北市早在2013年就率先全國，運用智能科技，發展行動急診室（MER），並隨科技發展，在2019年建置動態智慧雲端動態救護系統（EPCR）及大量傷病患系統，可即時推播宣告大傷事故編組及集結地點，供後續支援提早應變，並透過行動載具記錄病患資料傳輸雲端，快速彙整傷病患資料，供救護端及醫院端掌握救護量能。

第三點，新北市2020年11月20日在三重及海山中隊成立全國首創的高階救護機動支援隊（TP＋），每隊6人，成員都是最頂尖的TP（高級救護技術員），負責到最危急的救護現場，指揮及處置最嚴重的患者，大幅提升急重症支援品質。

第四點，新北有全國最多的科技行動智能救護車，2021年起新北市所有線上100部救護車都是科技行動智能救護車，可在現場即時將患者心電圖、血壓、血氧、照片、影像等資訊傳至醫院，過程中由醫師線上指導救護人員進行緊急處置或給藥，大幅縮短入院後急救程序。

第五點，新北高級救護技術員人數全國第一，共552名，人數遠遠高於台中市的119名；最後一點，新北市政府除了CPR宣導人數全國最多，且每位員警都具有操作CPR暨AED的技能，屢次在急救現場發揮功能，已經救回許多民眾。

黃德清說，新北市的緊急醫療救護系統遠優於林佳龍在台中市所建置，請林佳龍不必為此多傷腦筋，至於科技防疫網，則建議林佳龍請衛福部好好建置一個好用的法定傳染病系統。