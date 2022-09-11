紙包不住火！慈濟基金會昨(10日)透露去年採購BNT疫苗時曾遭勸阻的祕辛，後來疫苗到貨，但復必泰的布條如果不拆除，政府就不簽收。對此，民進黨台北市長候選人陳時中回應強調，「我沒有去阻擋」。國民黨台北市議員徐巧芯做圖揭露陳時中當時言行，比較出「復必泰」字樣布條確實被消失，大酸「哪有什麼大包裝換小包裝？明明就只有把外面布條拆掉，裡面包裝根本沒動啊」，痛批「抓到了！陳時中又說謊」。

徐巧芯今(11日)以「陳時中天天說謊天天爽？」為標題在臉書發文附圖表示，前流行疫情指揮官陳時中aka百變人設台北市長候選人陳時中，今天被問到慈濟說當初復必泰的布條如果不拆除，政府就不簽收，是否有此事？陳時中先裝傻「細節不清楚」。她黑人問號強調：「不是啊，當時你明明說是台積電要求拆的，怎麼現在又不清楚！」

陳時中後來被追問又改口「可能是大包裝換小包裝」。這讓徐巧芯再度黑人問號質疑：「不是啊，把當時的圖調出來看就知道，明明只是拆掉外面的『復必泰』字樣大布條，根本沒有換小包裝呀！」

徐巧芯指出，大概有以下幾種可能：1、陳時中太健忘了，做過的事、說過的話都忘了。2、陳時中以前也是演員，決策過程他其實不了解。3、陳時中故意說謊。她說：你覺得是哪一種呢？我是選三啦。」

她在留言區貼出過去發過的哏圖表示：「當時的陳時中說是台積電要求的，現在說不清楚。（還是那是另一個人設？）」又說「絕對沒有擋過BNT，只是造謠疫苗是在深圳分裝（這樣就不能買到台灣了）。」還說「絕對沒有擋過BNT，可是BNT是中國打的我們沒興趣。」連環迴力鏢打臉。