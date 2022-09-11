中信兄弟與富邦悍將的「金控大戰」3連戰最終戰也碰上羅力在台最後一戰，但受到颱風影響比賽在4局上因雨暫停下來，兄弟twitch官方頻道開放點歌，播放翁立友的「我問天」。

賽前洲際就偶有陣雨，羅力1局下登板時天空更掛著大大的彩虹及霓，前2局他雖都有被敲安，但都能力保不失，3局下現場開始下雨，羅力單局被敲4支安打、失2分。

4局上0比2落後的富邦要試圖反攻，但此時雨勢再度加大，工作人員將大帆布蓋上，在等待雨停的這段時間兄弟直播頻道也開放點歌，第一首就送上「我問天」。