中秋連假期間，高雄市警方針對各重要路段加強執法，強力查緝各項違規，確保用路人安全。一名男子在凌晨駕車為了趕快到市區和朋友談事情，沿路闖紅燈，如入無人之境，對其他用路人造成嚴重危害，員警發現這一部違規車輛立即尾隨在後，直到駕駛〝終於〞停等紅燈後趨前要求下車受檢，卻聞到男子身上的酒味，施測後酒測值超標，當場上銬逮捕送辦。

員警發現一部汽車在華夏路上闖紅燈，立即按喇叭示意停車受檢，但駕駛不以為意，繼續高速行駛還接連闖紅燈及紅燈右轉等違規。(戴志揚翻攝)

鼓山分局龍華派出所警員溫仁佑、吳軍鋒，於10日凌晨3點左右，行經鼓山區華夏路時，發現一部汽車在華夏路上闖紅燈，立即按喇叭示意停車受檢，但駕駛不以為意，繼續高速行駛還接連闖紅燈及紅燈右轉等違規，員警隨即尾隨在後。直到中華一路與美術東五路口時，駕駛才〝終於〞停等紅燈，員警為避免違規駕駛衝撞，立即拔槍喝令下車接受盤查。

過程中員警發現駕車的莫姓男子（22歲）身上散發出酒味，且對於自己闖紅燈等連續違規行為絲毫沒有意識到嚴重性，經警實施酒測，酒精濃度達每公升0.26毫克，顯已涉犯公共危險罪嫌，告知相關權利後當場依公共危險罪上銬逮捕，另外開出闖紅燈(2件)、紅燈右轉、無照駕駛、酒後駕車及酒駕扣牌2年等6張罰單。

初步了解，上週才在楠梓區因酒後駕車遭到送辦的莫姓男子仍不思悔改，在楠梓區的餐廳喝了酒，仍執意駕車到市區找朋友。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾如有飲酒，應在充分休息後，確認自身狀況無虞再行上路。酒後駕車零容忍，警方會持續在各路段積極取締酒後駕車的危險行為，確實為用路人安全把關。