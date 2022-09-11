前聯電董事長曹興誠日前開記者會秀出身分證，回復中華民國國籍並宣稱將資助訓練300萬名「黑熊勇士」與30萬名「保鄉神射」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（11日）透露，「老曹第一個落跑！」曹興誠至今還是新加坡籍，他講的話他負責。

吳子嘉今（11日）在《董事長開講》節目中表示，曹興誠腦筋壞掉、腦筋浸水，民進黨沒有在抗中保台，而是「抗中保台無能」，所以民調一直掉，不敢再說抗中保台，因為美國人不讓他（指民進黨）講抗中保台，若搞得太過分，美國會被拖下水。

吳子嘉也批評吳怡農胡說八道，吳子嘉強調，吳怡農都沒有講一個核心問題，兵役改為兩年、募兵制改回徵兵制，身為民進黨前台北市黨部主委要談軍事，就規規矩矩談軍事，民進黨有台獨黨綱要台獨建國，就這麼簡單。

關於曹興誠回復中華民國國籍，吳子嘉也說，「老曹第一個落跑」有個新加坡人跟他說，新加坡要退出國籍很複雜，曹興誠至今還是新加坡籍，他講的話他負責。