大陸戲劇男神李易峰之前爆出疑似涉入嫖妓疑雲被逮，事後他直播澄清是因為防疫要求才取消活動，不過連最高檢、華鼎獎、金鷹獎微博都將之前提及他的資訊全消失，連央視中秋晚會表演也臨時遭刪掉。而李易峰工作室發出嚴正聲明駁斥謠言，李易峰本人也轉發該消息，不料今（11）日晚間北京警方通報，證實了李易峰嫖娼的消息，恐怕將遭到封殺。

央視新聞報導北京警方偵破一起違法案件時，查獲演員李某某（男，35歲），該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，已被依法處以行政拘留，記者透過權威渠道了解李某某就是李易峰，「北京警方通報李易峰多次嫖娼」詞條立刻衝上微博熱搜，許多粉絲瞬間心碎，紛紛留言：「我的八年結束了」、「八年給你了，我算是仁至義盡了，通報前一分鐘我還在替你做資料，我還在拉人幫你投票，我現在我真的我不知道我該說些什麼，李易峰這八年我認栽了，我恨你」、「你對得起誰」、「我就說句實話，偷稅漏稅都沒這丟人，丟人丟到姥姥家了都……我喜歡他從頭到尾12年，我甚至覺得比我自己嫖娼都丟人！ 」、「李易峰，你長的這麼帥，為什麼去」。

李易峰粉絲崩潰。（圖／微博）

與李易峰合作的多家品牌方也迅速發聲明終止合作關係，目前有：京都念慈庵、HONMA高爾夫、真果粒、舒適達Sensodyne、沛納海、六福珠寶、Prada、鴨鴨羽絨服、人頭馬Remy Martin等，光是品牌方違約賠償金恐怕就是天價，未來的星途將受影響。

品牌方迅速解約。（圖／微博）