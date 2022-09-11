聰明烤法！中秋連假將結束，不少人把握假期最後一天繼續烤肉，有名男子便在臉書上傳1段烤肉影片，影片中烤肉爐放著燒得火紅的木炭，然而，烤盤上的食材卻懸掛著鐵線掛在屋頂支架上，烤盤便在烤爐上來回旋轉，3位民眾便在一旁開心聊天，「解放雙手」完全不怕食材被烤焦；網友見影片驚喊「沒想到還有這招從天而降法」、「我怎麼都沒想到」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段9秒影片，影片中是1戶人家在烤肉，烤肉爐內的木炭燒得火紅，四周也可見放著準備要烤的食材，然而，這戶人卻坐在椅子上聊天，任由食材放在烤爐上不怕烤焦！原來，食材底下的烤盤四個點拉著1條鐵線，其鐵線旋繞著屋頂支架，便看著烤盤搭載著食材在烤爐上來回旋轉著，平均受熱，3位民眾則開心的交談、聊天著。

網傳9秒影片，3民眾用聰明烤法，讓肉片、食材不怕烤焦。（翻攝自臉書爆廢公社）

影片一出，網友紛紛留言表示，「早知道就這樣，絕不會烤焦」、「真的太晚看到了」、「沒想到還有這招從天而降法」、「我怎麼都沒想到」、「其實就是觀光區原住民烤山豬肉香腸的方法」、「這樣手不累」、「這樣要烤到什麼時候才能吃呀」、「這每批烤好要大概多花3倍時間吧」、「阿里山就滿多店家這樣烤」、「旁邊那幾袋烤完應該明年中秋了吧」。