黃啟豪新港後援會用心營造親子共讀空間，且有融合新港在地元素的彩繪牆面。（黃啟豪競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃啟豪新港後援會用心營造親子共讀空間，提供200本繪本供親子共讀。（黃啟豪競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員第2選區議員參選人黃啟豪今舉辦「女力後援會成立大會」，場面熱鬧。（黃啟豪競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員第2選區議員參選人黃啟豪今舉辦「女力後援會成立大會」，不但請來親子台哥哥、姊姊唱跳與民眾同歡，因曾任鄭南榕基金會的執行長，總統府資政葉菊蘭也到場力挺，加上縣長翁章梁、立委陳明文等人站台，黃啟豪展現前進議會氣勢。

葉菊蘭說，黃啟豪過去擔任鄭南榕基金會的執行長，非常具領導能力，聽到他說想回來地方服務，讓她非常欣慰，也是少數一定要來站台輔選的參選人，強調黃啟豪是有歷練的人，不僅有熱情，還要為出生的地方來服務，希望大家支持年輕、有理想，新一代的政治人物。

陳明文、翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌、嘉義市小英之友會總會長黃淑英、行政院有幾職政務顧問呂慶將、行政院政務顧問林秋桂等到場，陳明文說黃啟豪是民進黨要栽培的優秀人才，翁章梁說黃啟豪學經歷很好，經過選舉磨練，未來可以承擔嘉義發展的重責大任。

今黃啟豪後援會在新港鄉新中路656號正式開幕，黃啟豪也用心營造親子共讀空間，融合新港在地元素的彩繪牆片，現場超過200本童書繪本，都是黃啟豪與太太累積而來，黃啟豪說，出來選舉，是為了爭取一個為大家服務的機會，投入選舉2年多，如順利當選，不但會專業問政，也至力提升育兒政策、支持教育體系、實踐在地安老和協助創造更多就業機會。

黃啟豪所在的第2選區應選7席，12人參選，現任3人轉戰鄉鎮長，4人爭取連任，1人是民雄鄉代爭取更上一層樓，其餘選將多半是新面孔，老將、新人比拚，戰況激烈。