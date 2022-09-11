藝人金剛（李信樵）和小嫻的戀情，今年5月兩人開直播宣布分手，後來金剛7月中旬離台拍戲，並坦言他在台灣收入一直不穩定。目前人在大陸橫店拍戲的他，PO出在穿古裝戲服的近況，令人意外的是，男兒身卻一身超滑稽的女性妝髮，逗樂所有觀眾和星友，其中小甜甜就笑虧：「不要這樣嚇你乾女兒」。

金剛日前到大陸進行古裝拍攝，而昨日恰逢是中秋佳節，他也利用拍戲空檔，祝賀大家佳節愉快，「常餓（嫦娥）祝大家中秋節快樂！烤肉節快樂！」不過最令人注意的是，金剛竟大改過去的平頭蓄鬍造型，搞笑曬出穿女性古裝和假髮的影片，甚至片尾還嘟起嘴來，與過往硬漢的模樣有極大反差，因此讓全部網友都笑翻。

金剛曬男扮女裝圖，滑稽模樣笑暈不少粉絲和星友。(圖/金剛 IG)

金剛最新的限動，曾PO出橫店天空圖向大家祝賀佳節愉快。(圖/金剛 IG)

其實金剛一週前才透露到大陸拍戲，刮掉已經留習慣的鬍子，形象令人耳目一新。不料這次改穿上女裝，再度給人更不一樣的感受。接連幾位星友小甜甜、苟芸慧、胡蓓蔚就笑虧他：「不要這樣嚇你乾女兒」、「我有被你驚豔到」、「金剛大嬸中秋節快樂？」其他網友也說：「哥怎麼那麼正」、「烤肉差點吐出來」。

據了解，金剛7月到大陸拍戲後，不時會在工作和生活有狀況，不僅劇組因故尚未如期開工，期間又遇到衣服帶太少的窘境，讓他一度飆出髒字，令關心他的粉絲憂心不已，所幸從最近幾篇IG限時來看，生活貌似已重回正軌。