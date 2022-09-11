苗栗縣今天11日新增新冠肺炎本土確診803例，其中男性349人、女性454人，年齡分布1歲以下至98歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例12萬2362人，人口占比確診率達22.86％。
疫情多變，徐耀昌縣長提醒民眾如出現疑似症狀者勿參加聚會，務必盡快完整接種疫苗，尤其長者、幼兒更不可輕忽。落實勤洗手、戴口罩的好習慣，與不特定人士應保持社交距離，聚會時不得逐桌敬茶、敬酒。持續防疫作為守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。
苗栗縣今天11日新增新冠肺炎本土確診803例，其中男性349人、女性454人，年齡分布1歲以下至98歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例12萬2362人，人口占比確診率達22.86％。
疫情多變，徐耀昌縣長提醒民眾如出現疑似症狀者勿參加聚會，務必盡快完整接種疫苗，尤其長者、幼兒更不可輕忽。落實勤洗手、戴口罩的好習慣，與不特定人士應保持社交距離，聚會時不得逐桌敬茶、敬酒。持續防疫作為守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。
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